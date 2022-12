Uporczywe zapalenie zatok po leczeniu u dentysty? To może być kula grzybicza. Grzybniak zatok to wynik aspergilozy – infekcji kropidlakiem

Kula grzybicza to skutek aspergilozy zatok

Kula grzybicza, inaczej grzybniak zatok, grzybniak kropidlakowy albo aspergilloma, to skupisko masy grzyba wraz ze śluzem, leukocytami i komórkami nabłonka. Występuje w jednej zatoce przynosowej – w 94 proc. przypadków jest to zatoka szczękowa, a w pozostałych to przeważnie zatoka klinowa. Zmiana wywołuje słaby stan zapalny i zwykle nie rozprzestrzenia do innych miejsc, jednak o jej obecności świadczą utrzymujące się objawy.