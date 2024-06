Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie obchodzi 25-lecie swojej działalności

Znajduje się tu również Szkoła Zdrowia Publicznego na prawach wydziału (uprawiana tam dyscyplina nauki o zdrowiu nie była dotąd ewaluowana). Dzięki konsolidacji trzech różnych uczelni oraz powołaniu studiów i badań medycznych i prawniczych, UWM jest jedynym uniwersytetem prowadzącym badania i kształcenie we wszystkich dziedzinach wiedzy.

Obecnie wydziały to:

W niedzielę, 9 czerwca, w kampusie uniwersyteckim odbędzie się Piknik Nauki i Sztuki, do udziału w którym UWM zaprasza wszystkich chętnych. Coś dla siebie znajdą i młodsi, i starsi. W Kortowie na gości czekać będą przedstawiciele wydziałów, studenckich kół naukowych oraz agend artystycznych, którzy swoimi warsztatami, pokazami i innymi atrakcjami będą przekonywać, że nauka to coś porywającego i dostępnego dla wszystkich.

Dla tych, którzy coraz poważniej myślą o wyborze studiów, piknik będzie okazją, by sprawdzić, co ciekawego dzieje się na uczelni, a może nawet i zapytać pracowników oraz studentów o to, jak wyglądają studia na konkretnych kierunkach.

Źródło: UWM

Zobacz również: