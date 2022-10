Umiarkowany ruch zmniejsza ryzyko rozwoju chorób przewlekłych, w tym cukrzycy typu 2, nadciśnienia i depresji. Ile kroków robić dziennie?

Umiarkowany ruch zmniejsza ryzyko chorób przewlekłych

Jak chodzenie wpływa na rozwój chorób przewlekłych? Wyniki najnowszych badań

Jak aktywność fizyczna wpływa na rozwój chorób przewlekłych?

Codzienny spacer to same korzyści dla zdrowia

Źródło: Association of step counts over time with the risk of chronic disease in the All of Us Research Program Nature Medicine