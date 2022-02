Umbrella Academy sezon 3 – premiera, obsada, materiały i najważniejsze wiadomości o kontynuacji popularnego serialu Netflixa

Jeśli zawędrowaliście do informacji o trzecim sezonie serialu "Umbrella Acadmy", to prawdopodobnie już wiecie, o co tu chodzi. Ekranizacja komiksu o tej samej nazwie, przygotowana przez serwis Netflix, okazała się hitem i zyskała rzesze fanów. Nic jednak dziwnego, ponieważ dysfunkcyjna rodzinka Hargreeves to spełnienie marzeń wszystkich, zmęczonych klasycznym kinem superbohaterskim. Produkcja wyróżnia się w szczególności: specyficznym humorem, dobrze rozpisanymi postaciami, wartką fabułą i wciągającą historią. Co istotne, również drugi sezon nie zawiódł fanów (czego dowodem mogą być 4 nominacje do nagrody Emmy) i zaoferował nam świeżą dawkę przygód najdziwniejszego rodzeństwa świata. Wszystko wskazuje też na to, że w przypadku 3 sezonu "Umbrella Academy" będzie podobnie, a oto, co warto wiedzieć o nadchodzącej kontynuacji serialu Netflixa.

Umbrella Academy sezon 3 nadchodzi - co warto wiedzieć? Netflix/materiały prasowe