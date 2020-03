Ułatwienia dla kredytobiorców – małych i średnich firm w związku z koronawirusem. Na jaką pomoc można liczyć?

BGK pracuje również nad systemem dopłat do oprocentowania kredytów bankowych, jednak nie podano jak na razie konkretów. Wiadomo jedynie, że docelowo ma to być forma pomocy przeznaczona dla wszystkich przedsiębiorstw.

– Nie chcemy ograniczać branż ani wielkości firm, do których to wsparcie będziemy kierować – mówi prezes zarządu BGK Beata Daszyńska-Muzyczka. – Najważniejsze jest dla nas to, jak możemy wspomóc firmy i sektor bankowy, aby banki mogły udzielać kredytów na lepszych warunkach poprzez mechanizm dopłaty do odsetek. Nie jesteśmy dzisiaj w stanie określić, jak koronawirus wpłynie na poszczególne branże czy firmy. Dlatego nie chcemy wprowadzać ograniczeń. Przygotowanie tego rozwiązania zajmie więcej czasu, ale wszystkie zaangażowane instytucje działają w trybie nadzwyczajnym.