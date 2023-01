Ułatwi odchudzanie, wzmocni serce, wygładzi skórę. Zimą lepszy od pomidorów. Dlaczego warto pić sok pomidorowy? Wypróbuj jego właściwości

Co zawiera sok pomidorowy?

Sok pomidorowy ma specyficzny smak, bo w przeciwieństwie do soków owocowych jest słony, a nie słodki. Dlatego nie każdy lubi go pić. Jednak szczególnie zimą, gdy mamy ograniczony dostęp do świeżych warzyw i owoców powinniśmy po niego sięgać jak najczęściej. Sok pomidorowy dostępny jest na sklepowych półkach w czystej postaci, ale jest też składnikiem soków wielowarzywnych, a także owocowych. Dodawany jest również do gotowych musów czy koktajli. Warto więc wybierać przetwory z jego zawartością lub zrobić go samodzielnie latem, gdy pomidory mają najwięcej wartości odżywczych.

Sok pomidorowy zawdzięcza swoje cenne właściwości głównie zawartości likopenu, który jest silnym przeciwutleniaczem. Oznacza to, że chroni on komórki organizmu przed niekorzystnym działaniem wolnych rodników zapobiegając występowaniu stresu oksydacyjnego i stanów zapalnych. Wolne rodniki uszkadzają komórki i przyspieszają procesy starzenia się organizmu, a także przyczyniają się do rozwoju m.in. chorób serca i nowotworów.