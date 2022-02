Ukraina zamknęła dla turystów Strefę Wykluczenia wokół Czarnobyla. Oficjalnym powodem „problemy techniczne”, ale może chodzić o Rosję

Strefa Wykluczenia została wykluczona. Ukraina wyprasza turystów z Czarnobyla

Czarnobyl zamknięty dla turystów. Ekstremalna atrakcja Ukrainy chwilowo nie przyjmuje gości

Strefa Wykluczenia (tzw. zona) to obszar wokół elektrowni jądrowej w Czarnobylu, gdzie skażenie po awarii reaktora z kwietnia 1986 r. jest do dziś największe. Obejmuje ogromny obszar wokół czarnobylskiej elektrowni, w tym miasteczko Prypeć, które w 1986 r. zostało w pośpiechu ewakuowane i do dziś stoi opuszczone.

Od lat 90. XX w. Ukraińcy rozwijali przemysł turystyczny wokół zony. Odpowiednio zabezpieczonych przed promieniowaniem turystów zabiera się na wyprawy do serca skażonej ziemi. Wycieczka do Czarnobylskiej Strefy Wykluczenia to okazja do zobaczenia niesamowitej scenerii opuszczonej Prypeci, zniszczonej elektrowni i przyrody, która od prawie 40 lat rozwija się niemal bez ingerencji człowieka.