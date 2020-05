Uczniowie klas 1-3 wrócą do szkół pod koniec maja? Taki wariant rozważa Ministerstwo Edukacji Narodowej. Co ze starszymi klasami?

Od 6 maja rząd umożliwi otwarcie żłobków i przedszkoli. To element drugiego etapu poluzowywania obostrzeń, związanych z epidemią koronawirusa w Polsce. Jak podkreślono, decyzje o otwarciu tych placówek będą podejmowane indywidualnie, a jeśli dyrektorzy zdecydują się na wrócenie do działalności, będą musieli spełnić szereg wytycznych, przedstawionych przez rząd.

Klasy 1-3 wrócą do nauki w szkołach?

Żłobki i przedszkola to jedno, ale co ze szkołami podstawowymi i liceami? Nie jest tajemnicą, że na - przynajmniej częściowym - powrocie do zajęć w szkołach zależy rządowi przede wszystkim z powodu tzw. świadczenia postojowego. Dla osób samozatrudnionych warunkiem otrzymania "postojowego" jest wykazanie spadku przychodów miesiąc do miesiąca o przynajmniej 15 proc. Jeśli chodzi o osoby z umowami cywilnoprawnymi musi być spełniony dodatkowy warunek - przychody nie wyższe niż 15681 zł miesięcznie.