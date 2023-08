Tymczasowe prawo jazdy. Jak działa nowa usługa w mObywatelu?

Nowe świadczenie Ministerstwa Cyfryzacji to dokument cyfrowy, który daje możliwość kierowania pojazdami dla kategorii AM, A1, A2, A, B1, B, B+E lub T. Licencja będzie dotyczyła początkujących kierowców, którzy dopiero co zdali egzamin państwowy lub takich, co poszerzyli swoje uprawnienia o kolejne z powyżej podanych. Dokument będzie ważny 30 dni od momentu zaliczenia egzaminu.