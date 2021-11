Tygodniowy przegląd prasy 28.11.2021: Kętrzyn, 21.11-27.11.2021. Poznaj najważniejsze informacje z Kętrzyna

Sprawia to, że buraki mają doskonałe właściwości lecznicze. Dzięki spożywaniu odpowiedniej ilości buraka możemy wzmocnić naszą odporność, a nawet zapobiec przedwczesnemu starzeniu się. Nie wszyscy o tym wiedzą, ale syrop z buraka działa doskonale na kaszel i przeziębienie.

Pies w łóżku właściciela często postrzegany jest jako intruz. Jak się jednak okazuje – zupełnie niesłusznie. Ponad połowa miłośników psów przyznaje się do spania w jednym łóżku ze swoimi pupilami. Według naukowców może z tego płynąć wiele korzyści. Należy jednak przestrzegać pewnych zasad. Dowiedz się, jak bezpiecznie dzielić łóżko z pupilem. Poznaj pozytywne i negatywne skutki takiej decyzji, bo obecność psa w łóżku ma swoje plusy i minusy.

Centralne Targi Rolnicze 2021 w piątek 26 listopada rozpoczęły się w Ptak Warsaw Expo w Nadarzynie koło Warszawy. To ostatnie duże targi rolnicze organizowane w tym roku. Sprawdzamy, co znajduje się w programie wystawy, w jakich godzinach będzie otwarta i ile kosztują bilety.

Wbrew pozorom, na rynku znajdziemy wiele darmowych gier oraz produkcji w modelu free-to-play, które poziomem oferowanej rozrywki nie ustępują pełnopłatnym tytułom. Dotyczy to zarówno tytułów na PC, jak i gier na konsole poszczególnych producentów. Podpowiadamy, na jakie darmowe gry na Xbox One i Xbox Series X/S warto zwrócić uwagę. Zapraszamy na Top 10 najlepszych gier na Xbox.

Joanna Moro to aktorka, która zdobyła ogromną popularność dzięki serialowi "Anna German". Teraz jednak przed nią nowe zawodowe wyzwania!

Nowa Zelandia poluzuje obostrzenia COVID dla repatriantów i turystów. Od początku pandemii koronawirusa kraj pozostaje niemal całkowicie odizolowany od świata. Panujące tu obostrzenia COVID-19 należą do najsurowszych na świecie. Nawet przebywający za granicą obywatele Nowej Zelandii długo nie wiedzieli, kiedy wreszcie zostaną wpuszczeni z powrotem do ojczyzny. Nowa Zelandia ogłosiła wreszcie konkretne daty luzowania obostrzeń. Zagraniczni turyści muszą poczekać aż do 30 kwietnia 2022.

Sielskie widoczki, siano zbierane z łąki i rolnik w kraciastej koszuli z widłami w dłoniach - nie tak dziś wygląda rolnictwo. Tłumaczy to na Instagramie jeden z użytkowników. Sami rolnicy chętnie pokazują realia, trudny pracy i ułatwienia, jakie dał sprzęt i technologie. Zobacz, jak wygląda późna jesień na polskiej wsi.