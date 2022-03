Tygodniowy przegląd prasy 20.03.2022: Kętrzyn, 13.03-19.03.2022. Poznaj najważniejsze informacje z Kętrzyna

Przegląd tygodnia: Kętrzyn, 20.03.2022. 13.03 - 19.03.2022: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Paul Eaton, emerytowany generał sił lądowych USA stwierdził w wypowiedzi dla Polskiej Agencji Prasowej, że "NATO musi przejść do bardziej aktywnych działań i odwrócić uwagę Rosji od Ukrainy, np. rozmieszczając znaczne oddziały wojsk wokół Kaliningradu".

Koszyczek wielkanocny, czyli święconka to tradycja mocno zakorzeniona w naszej kulturze. W Wielką Sobotę zwyczajowo idziemy do kościoła na obrzęd poświęcenia pokarmów. Przypominamy, co powinno znaleźć się w koszyczku ze święconką i jak przebiega obrzęd poświęcenia pokarmów.