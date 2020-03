Twoja firma też może pomagać. CSR przyciąga Klientów

Co to jest CSR?

Na początku warto zapoznać się z tajemniczym skrótem CSR, to skrót od Corporate Social Responsibility, czyli społeczna odpowiedzialność biznesu to koncepcja, według której przedsiębiorstwa na etapie budowania strategii uwzględniają interesy społeczne i ochronę środowiska, a także relacje z różnymi grupami interesariuszy. CSR to biznes zaangażowany społecznie. Wydatki na działania CSR w firmie należy traktować jako inwestycję i źródło innowacji, a nie jako koszt.

CSR w Twojej firmie: dlaczego warto?

Polsko-francuska Izba Gospodarcza w 2018 roku zorganizowała badanie, z którego wynika, że konsumenci oczekują od firm, że będą społecznie odpowiedzialne: