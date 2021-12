Turystyka w kosmosie. Japoński miliarder wrócił z wakacji all inclusive pośród gwiazd

Turystyka all inclusive w kosmosie. Japoński miliarder poleciał na ISS

Turystyka kosmiczna kwitnie dzięki komercyjnym lotom orbitalnym

Yusaku Maezawa nie jest pierwszym turystą, który na swoją kolejną urlopową destynację wybrał kosmos. Turystyka kosmiczna zaczęła stawiać pierwsze kroki na początku XXI w. Chętnych turystów wysyłała do Międzynarodowej Stacji Kosmicznej amerykańska firma Space Adventures, współpracująca z rosyjskim Roscosmosem. Turystów transportowano na Stację w specjalnej kapsule Sojuz. Do 2009 r. z oferty turystycznego lotu na ISS skorzystało ośmiu bogaczy. Wycieczka all inclusive w kosmos kosztowała wtedy między 20 a 40 mln dolarów.

Kiedy jednak w 2011 r. NASA zamknęła program wahadłowców, kapsuła Sojuz stała się jedynym środkiem transportu na ISS i wszystkie loty zarezerwowane zostały dla astronautów. Dopiero w ostatnich latach, gdy SpaceX Elona Muska zaoferował NASA tańszy statek kosmiczny, kapsuła Sojuz znowu stała się dostępna dla turystów.