Turystyka krajowa 2021. TOP 10 miejscowości, do których Polacy jeździli najchętniej w minionym roku

Gdy świat się zamknął, odżyła turystyka krajowa

Testy, paszporty covidowe, zamykanie i otwieranie granic – to wszystko zraziło polskich turystów do zwiedzania świata. Za to rok 2021 można uznać za wyjątkowy pod wieloma względami jeśli chodzi o turystykę krajową. Skoro nie dało się za granicą, odpoczywaliśmy głównie w kraju.

Do boomu turystyki krajowej przyczynił się także Polski Bon Turystyczny, ostatnio przedłużony aż do września 2022. Bony turystyczne odciążyły budżety wielu rodzin i umożliwiły wakacyjne wyjazdy mniej zamożnym dzieciom i ich opiekunom. Tylko w lipcu i sierpniu 2021 zrealizowano ponad 2 miliony bonów turystycznych.