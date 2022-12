Turystyka i ekologia: czy podróżowanie niszczy planetę? Edward Norton ostrzega: „Turystyka może rujnować otoczenie"

Na 22. Globalnym Szczycie WTTC w Arabii Saudyjskiej mówiono wiele o konieczności pogodzenia szybko rosnącej branży turystycznej z wymogami ochrony środowiska. Czy zrównoważony rozwój turystyki jest możliwy? Co niepokoi w tej kwestii Edwarda Nortona? Zapraszamy do drugiej części relacji ze Szczytu WTTC w Rijadzie. Zdjęcie na licencji CC BY 2.0

World Travel & Tourism Council, CC BY 2.0