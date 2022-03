Turcja ma nową, rekordową atrakcję. Prezydent Erdogan uroczyście otworzył najdłuższy most wiszący na świecie Emil Hoff

Turcja jest piękna i gościnna, o czym przekonali się niezliczeni turyści z Polski, którzy od lat wybierają ten kraj jako miejsce do spędzenia wakacji i urlopów. Teraz Turcja zyskała nową, dość nietypową, za to unikalną atrakcję. Brzegi Dardanele po raz pierwszy w dziejach spiął wiszący most, i to od razu rekordowy: najdłuższy na świecie. Konstrukcja mostu Canakkale 1915 robi wielkie wrażenie.