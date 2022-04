Turcja bez paszportu. Od 19 kwietnia 2022 turyści z Polski nie potrzebują już paszportów, by wjechać do Turcji

Turcja wprowadza ułatwienia dla turystów z Polski. Nie trzeba już okazywać paszportu na granicy, by dostać się do Turcji. Nowa turecka polityka paszportowa to prawdopodobnie efekt wojny na Ukrainie. Polacy mają zastąpić Rosjan i Ukraińców, którzy w poprzednich latach najliczniej odwiedzali Turcję i zasilali budżet tamtejszej branży turystycznej.

Andrzej Szkocki / Polska Press, 2011