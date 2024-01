Tu tworzył słynny polski malarz. Zrujnowana kamienica za 1,1 mln zł

Leon Wyczółkowski żył i tworzył w Gniewie w 1928 roku

Kebab "U Wyczóła" w Gniewie i zdewastowane mieszkania

Związki słynnego malarza z Gniewem to zapewne powód do domu dla miejscowych władz samorządowych. Jednak nie współgra to z ochroną kamienicy, a to jeszcze przecież zabytek (od 1972 r.).

