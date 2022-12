Trwa sezon na zimowe herbaty. Przepisy na przygotowanie rozgrzewających, zdrowych naparów. Co dodać, aby były jeszcze lepsze? Marta Siesicka-Osiak

Po zimowe herbaty warto sięgać, aby się wzmocnić i zapobiegać chorobom. Ich picie jest także wskazane, kiedy czujemy, że zaczyna się rozwijać w naszym organizmie infekcja. Zobacz przepisy na kolejnych slajdach. Karolina Grabowska / Pexels Zobacz galerię (11 zdjęć)

Herbaty zimowe to naturalne, rozgrzewające napary, po które chętnie sięgamy w chłodne zimowe wieczory. Są nie tylko smaczne, ale dobrze doprawione, mają także właściwości lecznicze. Picie ziołowych herbatek może pomóc w walce z przeziębieniem i złagodzić jego objawy. Wypróbuj siedem wyjątkowych przepisów na zimowe herbaty – po jednym na każdy dzień tygodnia. Sprawdź, co i dlaczego warto do nich dodać.