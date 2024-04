Trwa przebudowa Małego Rynku w Ostródzie w ramach Budżetu Obywatelskiego

Tak to wyglądało w planach:

Zaaranżować mały suchy ogród deszczowy 5m2, by zmienić, choć trochę mikroklimat na Placu. W ogrodzie woda opadowa wchłaniana do gruntu. Ogród obsadzony bylinami. Ustawić w odnowionej przestrzeni 2 boksy wystawowe z wydrukami historycznych zdjęć Ostródy.

Zastąpić chorujące drzewka w kamiennych kręgach lipami i dodać 3-4 drzewka, by zmniejszyć wrażenia betonowej pustyni. Nasadzenia planujemy przy ulicach okalających Plac tak, by nie przesłaniały osi widokowych. W wolnych miejscach dosadzić jarzębiny lub inne kwitnące drzewa (do uzgodnienia z projektantem.

Czy uda się przyciągnąć ludzi z tak popularnego i co tu dużo mówić, zdecydowanie bardziej atrakcyjnego Nadbrzeża? Czy ratuszowe restauracje na tym skorzystają? Krytycy są sceptyczni, nie podobają im się też, przyciężkie, drewniane pergole, bardziej pasujące w olsztynkowym Skansenie, niż do delikatnej struktury Ratusza, jedynej atrakcji na Rynku. To, że trzeba trochę odbetonować Plac Tysiąclecia, który, chcemy czy nie, pełni rolę koniecznego parkingu, jest opinią powszechną. Być może, planowane stragany z rękodziełem, jakieś kameralne koncerty, czy oferta restauracyjna, zdołają przekonać ostródzian i turystów do przesiadywania na Małym Rynku. Wieczorami to miejsce może być atrakcyjne.