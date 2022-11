Trwa plebiscyt na Młodzieżowe Słowo Roku 2022. Do dziś można zgłaszać kandydatów. Wiesz, co znaczy slay, essa czy gilbert?

Młodzieżowe Słowo Roku 2022. Plebiscyt trwa

Od 11 października można zgłaszać swoich kandydatów na Młodzieżowe Słowo Roku 2022 . Należy to zrobić za pośrednictwem 202301.html . Oprócz zaproponowanego słowa trzeba także podać jego znaczenie, swój adres e-mail oraz wiek. Pierwszy etap, w trakcie którego można zgłaszać swoich kandydatów, potrwa do 8 listopada 2022 roku.

Już 7. raz Wydawnictwo Naukowe PWN organizuje plebiscyt na Młodzieżowe Słowo Roku . Warto przypomnieć, że w zeszłym roku zwycięzcą został „śpiulkolot”. Zgodnie z definicją zamieszczoną w słowniku PWN oznacza ono „miejsce do spania”, „słowo nawiązuje do mema, śpiulkać oznacza spać”.

Jakie będzie Młodzieżowe Słowo Roku 2022? Głosowanie już niebawem

Gilbert na Młodzieżowe Słowo Roku 2022?

Znany tiktoker w krótkim filmiku zachęcił swoich obserwujących, by w plebiscycie na Młodzieżowe Słowo Roku 2022 zgłaszali słowo gilbert. Co ono oznacza? Według tiktoreka jego znaczenie to: mistrz, geniusz. Zapewnił, że jeśli znajdzie się ono w pierwszej 10, przeleje 1000 zł na cele charytatywne. Jego filmik cieszy się bardzo dużą popularnością. Zaledwie w ciągu jednego dnia obejrzało go już niemal 2,5 mln osób.