Triki na pranie z wykorzystaniem folii. Sprawdź, na czym polegają i czy działają

Pranie z torebką foliową – hit czy kit?

Podczas prania problem stanowią: sierść zwierząt, wypadające włosy czy zużyte chusteczki do nosa, których czasem zapominamy wyjąć z kieszeni. Robienie prania zamienia się w piekło, gdy chusteczka wypadnie z kieszeni, a jej resztki przykleją się do ubrań. Taka sytuacja jest niekorzystna zarówno dla naszej odzieży, ale i filtra od pralki, który lubi przez to się zapychać.

Jak więc dbać o żywotność pralki? Co zrobić, żeby ograniczyć ilość zanieczyszczeń, które dostają się do filtra? Internautki rekomendują zadziwiający sposób. Proponują włożyć bezpośrednio do bębna zwykłą torebkę foliową. Po wrzuceniu reklamówki do prania należy dodać tradycyjną metodą środek piorący i ustawić wybrany przez siebie program. Do tworzywa powinny przyczepić się włoski oraz inne zanieczyszczenia z brudnych ubrań. Ponadto ta metoda ma przedłużyć żywotność filtra w pralce.