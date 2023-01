Trendy 2023: najmodniejsze meble do mieszkania i domu. Sprawdź, jakie sofy, fotele i krzesła są teraz na topie. Te meble warto kupi w 2023

Obłe kształty i faliste formy mebli: takie sofy, fotele, komody i stoliki są najmodniejsze w 2023

Opływowe kształty sof, puf, foteli i kanap połączone z ostrymi kątami to trend, którego nie powinno zabraknąć w modnym salonie w 2023 roku. Oparcia często nawiązują do kształtu koła czy półokręgu. Topowe wzory i formy mebli wypoczynkowych nie tylko mają być przyjemne dla oka, ale również powinny zachęcać do relaksu, odpoczynku, zapewniając poczucie komfortu i odprężenia po ciężkim dniu. Miękkie oparcia i przepastne siedziska w parze z gigantycznymi pufami to cechy, które powinien mieć modny mebel wypoczynkowy 2023.