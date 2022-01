Trasy rowerowe do 65 km od Kętrzyna. Pomysły na jednodniową wyprawę. Gdzie w weekend 8 - 9 stycznia?

Wycieczki rowerowe w pobliżu Kętrzyna

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych oddalonych maksymalnie o 65 km od Kętrzyna, które przetestowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz w trasę, sprawdź prognozę pogody. W sobotę 08 stycznia w Kętrzynie ma być 0°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 20%. W niedzielę 09 stycznia w Kętrzynie ma być 0°C. Nie będzie padać.

🚲 Trasa rowerowa: Z PIASKU DO MIKOŁAJEK I Z POWROTEM

Stopień trudności: 2

Dystans: 37,52 km

Czas trwania wyprawy: 6 godz. i 17 min.

Przewyższenia: 199 m

Suma podjazdów: 1 897 m

Suma zjazdów: 1 913 m

Trasę dla rowerzystów z Kętrzyna poleca Darek12

Przefajna trasa obfitująca w bardzo różnorodne atrakcje: a to przepiękne lasy, a to kolarze spotkani na szlaku, no i oczywiście koniki polskie, które napędziły nam stracha. Nie są normalnie niebezpieczne, ale stado było z młodymi i ze źrebną klaczą, dlatego mało brakowało, a ogiery by mnie stratowały. :) Następnie warte zobaczenia muzeum i marina w Popielnie. Port we Wierzbie malowniczo położony w zacisznej zatoce, w której znajduje się przeprawa promowa w kierunku MIKOŁAJEK. Portu w Mikołajkach opisywał nie będę, bo jest po prostu bajkowy i zrobiłem kilka zdjęć, które może choć w części oddadzą klimat. Z powrotem wróciliśmy statkiem. Pogoda wyśmienita, tak że cały rejs spędziliśmy na górnym pokładzie. Ogólnie wycieczka rodzinna, dla każdego coś ciekawego

Nawiguj