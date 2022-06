Tragedia na jeziorze Tałty skłania do refleksji nad bezpieczeństwem. W miejscu strefa zakazu wytwarzania falowania i ograniczenia prędkości

Jezioro Tałty. 18.06.2022 r. przewróciła się motorówka na wysokości miejscowości Stare Sady i Tałty.

Do dramatycznego w skutkach zdarzenia doszło przed godziną 14. o czym pisaliśmy wcześniej Jezioro Tałty. Zakończono poszukiwania 8-letniej dziewczynki. Nurkowie znaleźli ciało dziecka. 18.06.2022 r.

Zazwyczaj przy podobnych zdarzeniach się pojawia pytanie - czy tragedii można było uniknąć? Tego nie wiemy, przyczyny wypadku bada prokuratura. Wiemy natomiast, że na Jeziorze Tałty - na wysokości miejsca, gdzie doszło do tragedii w dniu 18.06.2022 r., - od 2016 roku Urząd Żeglugi Śródlądowej w Giżycku wyznaczył strefę zakazu wytwarzania falowania i ograniczenia prędkości. Obostrzeniami objęty jest obszar w pobliżu miejscowości Stare Sady i Tałty.

Ratownicy precyzyjnie wskazują najczęstsze przyczyny wypadków na wodzie. Jak ograniczyć występowanie podobnych zdarzeń?

- Najczęściej łamanym przepisem na jeziorach jest niedostosowywanie się do obowiązujących ograniczeń prędkości i łamanie zakazu wytwarzania fal. Nie ma czegoś takiego jak fala boczna, jest fala wytworzona przez jednostkę pływającą. Ona wynika z prędkości, mocy silnika, gabarytów jednostki pływającej. Żeby uniknąć wywrócenia się, należy taką falę starać się przeciąć dziobem, nie ustawiać się bokiem do fali, w miarę możliwości oczywiście — np. jeśli ktoś za nami płynie, jest to utrudnione - mówi w Radosław Wiśniewski z Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego stacjonującego w Giżycku.