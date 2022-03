Trafiasz w lesie na dzika? Oto kilka rad, jak zachować się, gdy zwierzę stanie nam na drodze

Dziki to zwierzęta duże i silne, ale rzadko kiedy atakują ludzi. Nie są drapieżnikami, jednak w obliczu zagrożenia mogą zostać sprowokowane do ataku. Przy spotkaniu z nimi warto więc zachować ostrożność i roztropność. Mają wyostrzony węch i słuch, ale słaby wzrok, co często powoduje, że człowiek jako pierwszy potrafi je dostrzec.

- W przypadku spotkania z dzikiem, człowiek, jeśli nie został przez niego zauważony, nie powinien wykonywać gwałtownych ruchów, lecz spokojnie się oddalić – przypomina Policja Warmińsko-Mazurska.