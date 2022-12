Tradycyjny makowiec na Boże Narodzenie. Przepis na doskonałe ciasto drożdżowe z masą makową. Ten makowiec zawsze się udaje

W czasie wieczerzy wigilijnej mak ma wyjątkowe znaczenie symboliczne. Mak utożsamiano z płodnością, dostatkiem, a z racji właściwości usypiających kojarzony był ze śpiącymi pastuszkami. Mak to także składnik wykorzystywany w licznych wigilijnych deserach i ciastach. Zobacz przepis na tradycyjny makowiec drożdżowy.

Tradycyjny makowiec – przepis jak za dawnych lat

Jak zrobić domowy makowiec?

Nie tylko makowiec zawijany

Zachęcamy, aby eksperymentować z formą i nadzienie do makowca używać do wypieków przypominających rogale świętomarcińskie, dodawać je do tradycyjnej kutii albo robić świąteczne muffinki na Boże Narodzenie. Pysznym pomysłem na wykorzystanie maku są także domowe kluski z makiem. Zaskakująco będzie smakować makowiec japoński, który przygotowuje się z dodatkiem jabłek. Z pewnością ograniczyć może nas tylko wyobraźnia.