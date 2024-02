Toyta RAV4 Plug-in Hybrid. Ile kosztuje w lutym 2024 roku?

Model ma zaawansowany napęd na cztery koła AWD-i, a jego hybrydowy napęd o łącznej mocy 306 KM pozwala rozpędzić auto od 0 do 100 km/h w zaledwie 6 sekund. W napędzaniu przedniej osi z silnikiem benzynowym (185 KM mocy) współpracuje generator oraz silnik elektryczny o mocy 182 KM. Napęd tylnych kół z kolei zapewnia 54-konny silnik elektryczny zamontowany przy tylnej osi. Znaczne wsparcie elektrycznych silników sprawia, że jednostka benzynowa o pojemności 2,5-litra może pracować na niższych obrotach, co ma bezpośredni wpływ na obniżenie poziomu hałasu w kabinie.

Domyślnym trybem pracy dla RAV4 Plug-in Hybid jest tryb EV, w którym auto może się rozpędzić do 135 km/h. W trybie elektrycznym zasięg wynosi do 75 km wg WLTP, jednak w mieście auto może pokonać prawie 100 km bez wsparcia silnika spalinowego. Naładowanie akumulatora trakcyjnego o pojemności 18,1 kWh trwa 2,5 godziny przy podłączeniu do gniazdka 230 V/32 A. Kierowca może zarządzać procesem ładowania przy pomocy aplikacji MyToyota.