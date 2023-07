Toyota RAV4 2.5 PHEV 306 KM. Test, wrażenia z jazdy, spalanie, ceny i wyposażenie

Toyota RAV4 PHEV. Nadwozie i wnętrze

Pod względem wymiarów, Toyota RAV4 piątej generacji należy do segmentu D-SUV. Ma 4600 mm długości, 1855 mm szerokości i 1685 mm wysokości. Rozstaw osi wynosi 2690 mm, a prześwit 195 mm. Auto bazuje na platformie TNGA (GA-K) i jest produkowane m.in. w japońskich fabrykach Toyoty. Chociaż nie jest to pojazd przeznaczony do jazdy w terenie, zapewnia odpowiednią przestrzeń do pokonywania nierówności i parkowania przy krawężnikach. Poza tym z napędem na cztery koła (hybrydowym, ale zawsze), można z powodzeniem zjechać z twardego asfaltu np. na leśną drogę lub błotnistą ścieżkę bez obaw, że auto ugrzęźnie po kilku metrach. Tyle o stylistyce zewnętrznej. A co znajdziemy we wnętrzu?

Toyota RAV4 to sprawdzony, bardzo lubiany i świetnie sprzedający się samochód, który posiada rewelacyjny napęd hybrydowy. Czy hybryda plug-in również zasługuje na taką ocenę? Teoretycznie tak, bo Toyota – jak zwykle – dopracowała napęd niemal do perfekcji, zapewniając dość oszczędną i bardzo dynamiczną jazdę. Zastanawiam się jednak, czy warto dopłacać blisko 60 000 złotych do większej mocy, której raczej w tego typu aucie nie wykorzystamy, oraz możliwości jazdy bezemisyjnej na dystansie (realnym) około 60 kilometrów. Czy ta dopłata się zwróci? Moim zdaniem – nie, a tą kwotę lepiej wydać na wyższą wersję wyposażenia lub… zapas paliwa dla „zwykłej” hybrydy, która i tak w większości scenariuszy wykaże się większą oszczędnością. Kamil Rogala

Wnętrze piątej generacji Toyoty RAV4 jest przyjemne, choć może przytłoczyć miłośników bardziej regularnych, symetrycznych kształtów. Deska rozdzielcza jest umieszczona dość wysoko i sprawia wrażenie solidnej. Pasażer ma dostęp do niewielkiej półki na drobiazgi. W centralnej części nie zabrakło dużego i wystającego ekranu centralnego, pod którym umieszczono nawiewy. Obszerna konsola centralna zawiera półkę na smartfona, dodatkowe źródła energii oraz przyciski do sterowania trybami jazdy i innymi funkcjami. Producent skupił się na solidności, wysokiej jakości materiałach i funkcjonalności, czego nie brakuje we wnętrzu. Fotele są wygodne i przestronne, oferują szeroki zakres regulacji. Wnętrze zawiera wiele schowków i przegródek, a kanapa jest regulowana. Bagażnik jest bardzo pojemny, o pojemności od 520 do 1168 litrów (do wysokości rolety), a po złożeniu oparć kanapy podłoga jest niemal idealnie płaska. Warto zauważyć, że wnętrze bagażnika mogłoby oferować więcej praktycznych dodatków i udogodnień, ale jeśli zależy nam na pojemności i funkcjonalności, nie powinniśmy się rozczarować.