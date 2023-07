Toyota. Marka pokazała na torze pełną gamę sportowych Toyot z linii GR oraz wersje GR SPORT

TOYOTA GAZOO Racing to zespół, który reprezentuje koncern w najbardziej prestiżowych, globalnych cyklach mistrzowskich. Tytuły mistrzowskie w WRC, pięciokrotnie wygrany 24-godzinny wyścig w Le Mans, tytuły mistrza świata w wyścigach długodystansowych, czy triumfy w morderczym Rajdzie Dakar – lista dokonań jest naprawdę imponująca. Ale na tym działalność TOYOTA GAZOO Racing się nie kończy. To też potężne zaplecze technologiczne koncernu, które rozwiązania sprawdzone w motorsporcie oraz wiedzę zdobytą w trakcie rywalizacji wykorzystuje się do tworzenia nowych samochodów.

Na bazie doświadczeń zespołów rajdowych i wyścigowych powstała linia GR. To samochody, które pozwalają poczuć sportowe emocje. Mają dynamiczną stylistykę, zostały dopracowane pod kątem aerodynamicznym i mechanicznym. Wyróżniają się nie tylko mocnymi napędami. Już sama nazwa zdradza ich sportowy rodowód - symbol GR w tych autach występuje zawsze przed nazwą modelu.