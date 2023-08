Toyota C-HR. Do gamy dołącza nowy napęd

Nowa Toyota C-HR 2.0 PHEV automatycznie dobiera tryb pracy, by jak najefektywniej korzystać z energii i wybrać najlepszy moment na doładowanie baterii w trakcie jazdy. Napęd ten jest połączony z systemem nawigacji. Dzięki wprowadzeniu funkcji geofencing Toyota C-HR 2.0 PHEV automatycznie przełączy się na tryb elektryczny, gdy samochód wjedzie na teren strefy niskiej emisji (LEZ), optymalnie wykorzystując energię z baterii (przy włączonej nawigacji oraz o ile w baterii jest wystarczająca ilość energii).

Toyota C-HR 2.0 PHEV Style od 189 900 zł

Od 189 900 zł wyceniono nową Toyotę C-HR 2.0 PHEV w wersji Style. Już w podstawowym dla tego napędu wariancie to auto doskonale wyposażone. Auto ma najnowsze systemy bezpieczeństwa czynnego T-MATE z aktualizacjami online, w tym m.in. układ wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia (PCS) z systemem wykrywania pieszych, rowerzystów i motocyklistów, asystenta bezpiecznego wysiadania (SEA), inteligentny tempomat adaptacyjny (iACC), asystenta utrzymania pasa ruchu (LTA), system monitorowania martwego pola w lusterkach (BSM), system ostrzegania o ruchu poprzecznym z tyłu pojazdu z automatycznym hamowaniem (RCTAB) czy automatyczne ostrzeganie tylnymi światłami awaryjnymi (ARFHL).

Wersję Style można doposażyć w pakiet Bi-tone (3 500 zł), który wprowadza do kolorystki auta dach w kolorze Night Sky Black.

Toyota C-HR 2.0 PHEV w wersji Executive od 200 900 zł

Do wersji Executive można zamówić pakiety Tech (13 000 zł) oraz VIP (13 000 zł). W pakiecie Tech klient otrzymuje również kamerę cofania z dynamicznymi liniami pomocniczymi, automatyczne samopoziomowanie reflektorów przednich oraz kamerę monitorującą kierowcę (DMC). Pakiet Tech obejmuje również system ostrzegania o ruchu poprzecznym z przodu pojazdu (FCTA), lampy przednie Matrix LED, adaptacyjne światła drogowe (AHS), system doświetlania zakrętów, zaawansowany asystent parkowania Toyota Teammate Advanced Park, monitor panoramiczny z systemem kamer 360 stopni (PVM), asystent zmiany pasa ruchu (LCA).

Toyota C-HR 2.0 PHEV Premiere Edition Executive od 226 900 zł

Toyota C-HR 2.0 PHEV GR SPORT od 215 900 zł

Standardowe wyposażenie wersji GR SPORT obejmuje system ostrzegania o ruchu poprzecznym z przodu pojazdu (FCTA), lampy przednie Matrix LED, adaptacyjne światła drogowe (AHS), system doświetlania zakrętów, automatyczne samopoziomowanie reflektorów przednich, kamerę cofania z dynamicznymi liniami pomocniczymi, monitor panoramiczny z systemem kamer 360 stopni (PVM), kamerę monitorującą kierowcę (DMC), asystenta zmiany pasa ruchu (LCA) oraz zaawansowanego asystenta parkowania Toyota Teammate Advanced Park.

Do wersji GR SPORT można zamówić pakiet VIP (13 000 zł), który obejmuje te same elementy co w wersji Executive.