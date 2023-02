Torebka listonoszka powraca w wielkim stylu – ten kultowy w PRL-u model znów jest na topie

Jak wygląda torebka listonoszka?

Torebka listonoszka to ponadczasowy i sztandarowy model torebek damskich. Noszenie tej części galanterii ma bardzo długą tradycję. Już w starożytnym Egipcie torebki biodrówki przypinano do pasa. Świadczyły one o wysokim statusie społecznym. Co ciekawe, w średniowieczu noszenie torebki było przede wszystkim domeną mężczyzn. W ten praktyczny wyrób zaopatrywali się kupcy, którzy potrzebowali miejsca na przechowywanie swojego zarobku. Dzisiaj większość kobiet posiada przynajmniej jedną torebkę damską. Torebka listonoszka stanowi praktyczną wersję tego produktu.