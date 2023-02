TOP najtańszych aut w segmencie A. Czy zgadniesz jakie jest najtańsze auto miejskie?

Ze względu na swoje gabaryty zazwyczaj kojarzą nam się z miejskimi, zwinnymi i małymi autkami, przeznaczonymi głównie na krótkie dojazdy do pracy.

Autosegment A – to klasa samochodów osobowych, do której zalicza się najmniejsze pojazdy na rynku.

Początek roku wygląda optymistycznie. Rynek w porównaniu do stycznia 2022 roku wykazuje wzrost na poziomie niemal 21%, a w przypadku samochodów marek premium zmiana osiągnęła poziom +35,5%.

To zazwyczaj 3-drzwiowe hatchbacki, których długość nie przekracza 3,50 metra. Są one wyposażone w małe silniki o pojemności do 1000 ccm, i o mocy zazwyczaj nie większej niż 70-80 KM. Takie parametry zapewniają dość dobre przyspiesznie w mieście, a także relatywnie niskie zużycie paliwa. Niestety, na dłuższej trasie - zwłaszcza na autostradach i drogach szybkiego ruchu - za sprawą małej mocy, są raczej powolne, a wszelkie manewry na drodze związane z przyspieszeniem (takie jak np. wyprzedzanie), trzeba wykonywać z rozwagą i wcześniejszym zaplanowaniem.