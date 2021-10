TOP 5 zawodów: 4.10.2021. W nich pracę znajdziesz natychmiast i wszędzie. Łatwo też pracę zmienić i dostać podwyżkę OPRAC.: Zbigniew Biskupski

Położne nie zarabiają krocie, przygotowanie do tego zawodu jest trudne i żmudne. I pewnie dopóki nie poprawią się zarobki, dopóty zawód ten będzie na liście deficytowych. Jednak coraz więcej położnych poszukują prywatne kliniki oraz przychodnie. Tam płace są wyższe niż w publicznej służbie zdrowia. Wojciech Wojtkielewicz / Polska Press Zobacz galerię (7 zdjęć)

Lista zawodów, w których panuje szczególny deficyt pracowników nie jest długa. Ale posiadanie fachu, który jest na tej liście to przepustka do szybkiego znalezienia pracy praktycznie w każdym miejscu w Polsce. W większości przypadków dobrze wynagradzanej i takiej gdzie pracodawcę łatwo skłonić do podwyżki. Co ważne - w większości są to zawody, które łatwo posiąść, chociażby przez nie trwające zbyt długo przekwalifikowanie. Może więc warto pomyśleć o zmianie?