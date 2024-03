TOP 5. Najbardziej ekonomiczne hybrydy Plug-in (PHEV) dostępne na rynku

cena: 160 800 zł śrenie zużycie energii: 13 kW/100 km koszt przejechanian 100 km: 25,35 zł średnie spalanie paliwa: 0,9 l/100 km (WLTP) pojemność silnika: 1580 ccm moc: 183 KM moment obrotowy: 265 Nm skrzynia: 6DCT przyspieszenie od 0 do 100 km/h: 9,6 zasięg na prądzie: 65 km pojemność baterii: 11,1 kWh II generacja koreańskiego crossovera zadebiutowała w 2021 roku. Samochód wygląda nowocześniej i odważniej, ma też lepiej wykonane wnętrze od poprzednika. Niro oferowane jest w wersji hybrydowej HEV, hybrydzie PHEV oraz w odmianie elektrycznej. Wymiary są podobne do poprzednika.

Zużycie paliwa czy energii, to jedno z najważniejszych kryteriów przy wyborze samochodu. Najczęściej wiąże się z jego wielkością, masą czy pojemnością jednostki napędowej. Ale czynników mających wpływ na zużycie paliwa w autach spalinowych lub energii w autach elektrycznych jest zdecydowanie więcej. Pokusiliśmy się o porównanie 5 najbardziej oszczędnych aut hybrydowych plug-in (PHEV).

Zużycie paliwa to bardzo ważny parametr, który nabywcy lub użytkownicy samochodów biorą pod uwagę wybierając markę, model i wersję pojazdu. Jest to także najważniejszy czynnik wchodzący w skład wszystkich kosztów eksploatacyjnych samochodu. Dlatego też w pierwszej kolejności wielu kierowców przygląda się właśnie wielkości zużycia paliwa. Postanowiliśmy i my sprawdzić, które auta spośród modeli hybrydowych plug-in (PHEV) na naszym rynku cieszą się najmniejszym i najwyższym zużyciem energii.

Co to jest hybryda plug-In (PHEV)?

Hybryda typu plug-in, czyli PHEV (ang. plug-in hybrid electric vehicle), to pojazd o napędzie spalinowo-elektrycznym, który może być ładowany z sieci elektrycznej. Silnik spalinowy jest tutaj wspomagany silnikiem elektrycznym, a auto może przejechać nawet kilkadziesiąt kilometrów (np. w ruchu miejskim), wyłącznie na napędzie elektrycznym. Pozwala to na znaczne ograniczenie kosztów przejazdu na krótkich dystansach (np. podczas dojazdów do pracy).

Zgodnie z WLTP

By przyjrzeć się i porównać wszystkie auta musieliśmy oprzeć się na ich wynikach katalogowych zużycia energii podawanych przez ich producentów, a wyliczonych zgodnie z obowiązującym standardem pomiaru zużycia energii WLTP.

WLTP to skrót od zwrotu Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure i jest to standard obowiązujący producentów samochodów o dmc do 3,5 tony od września 2017 roku. Choć nie jest on pozbawiony pewnym mankamentów, to jednak dziś trudniej o bardziej rzetelną i obiektywną ocenę zużycia paliwa czy energii, niż właśnie test WLTP.

Realizując nasze wyliczenia braliśmy pod uwagę stawkę sieci stacji ładowania Greenway za 1 kW energii dla ładowarek AC o mocy 22 kW wynoszącą 1,95 zł/1kW.

Oto TOP5 najbardziej ekonomicznych aut hybrydowych plug-in (PHEV) na naszym rynku.

