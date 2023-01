TOP 20. Najpopularniejsze modele aut wybieranych przez klientów indywidualnych w 2022 roku

Krajowi klienci indywidualni zarejestrowali w zeszłym roku 121 573 nowe pojazdy. To wynik o 5,1 procenta lepszy niż w 2021 roku.

Jednocześnie w przypadku aut zarejestrowanych na firmy, spadek sprzedaży w zeszłym roku wyniósł blisko 10 procent w porównaniu z 2021 rokiem.

Łącznie jednak w 2022 roku w Polsce zarejestrowano 419 749 nowych samochodów osobowych, co stanowi spadek o 6 procent w porównaniu do 2021 roku. Było to też najmniej zarejestrowanych aut osobowych, od sześciu lat.

Dariusz Balcerzyk - ekspert motoryzacyjny, Instytut Badań Rynku Motoryzacyjnego SAMAR

Przyczyny mniejszej sprzedaży nowych aut są niezmiennie takie same - najpierw pandemia, potem kryzys półprzewodnikowy, problemy ekonomiczne, a na końcu wojna...