TOP 14 niesamowitych rynków w Polsce: najpiękniejsze, największe, najciekawsze miejskie place. Ulica, która udaje rynek i inne ciekawostki Emil Hoff

Który polski rynek jest największy albo najdłuższy? Które rynki mają nietypowy kształt? Gdzie stoi największy ratusz? Które miasto zamiast rynku ma specjalną ulicę? Jakie zabytki warto obejrzeć przy najsłynniejszych polskich rynkach? Zapraszamy do galerii 14 wyjątkowych rynków w Polsce: najpiękniejszych, największych, najbardziej zaskakujących. esvetleishaya, 123RF.com, zdjęcie ilustracyjne Zobacz galerię (22 zdjęcia)

Rynek to centralny punkt każdego miasta. Polskie rynki najczęściej są dziś zadbane, pełne zabytków i niezwykłych historii. Zebraliśmy dla Was 14 najbardziej niezwykłych polskich rynków, które zachwycają pięknem, zdumiewają nietypowym kształtem, zaskakują rekordowymi rozmiarami. Który polski rynek miejski jest największy albo najdłuższy, które wielkie miasto formalnie nie ma rynku, co warto zobaczyć przy najsłynniejszych placach miejskich w Polsce? Zapraszamy do galerii: TOP 14 niesamowitych rynków w polskich miastach.