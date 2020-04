Top 10 porad, jak przestać jeść słodycze raz na zawsze!

Cukier uzależnia, dlatego tak trudno zerwać z sięganiem po słodycze. Aby lepiej zrozumieć mechanizm nałogi, trzeba przyjrzeć się temu, jak konsumpcja cukru wpływa na wydzielanie w organizmie hormony, a konkretnie insulinę. Spożycie słodkiej przekąski powoduje nagły wzrost poziomu cukru we krwi. Aby go obniżyć, trzustka produkuje insulinę, której zadaniem jest obniżenie stężenia glukozy we krwi. Porcja hormonu jest duża, gdyż poziom cukru we krwi również istotnie się podniósł. W konsekwencji działania insuliny, cukier zostaje szybko i nagle obniżony. Jak reaguje na to mózg? Wysyła informację, że potrzeba cukru i ponownie nasila apatyt na słodkości. To błędne koło, które należy przerwać. Poznaj 10 porad, jak pokonać apetyt na słodkości i odzyskać kontrolę nad żywieniem!

123rf