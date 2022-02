Top 10: gadżety inspirowane grami, czyli pomysł na prezent dla mężczyzny, chłopaka i nie tylko

Pod hasłem gadżet może kryć się praktycznie wszystko i można powiedzieć, że to właśnie przez tę mnogość wyboru łatwo o dezorientację. Z pozoru wydaje się, że ciekawych przedmiotów, które sprawiłyby radość obdarowanemu mężczyźnie, będącemu fanem gier komputerowych, jest taka ilość, że nic, tylko wybierać. Jednak, gdy dochodzi do momentu kupna, to nagle nie wiemy czego szukać i dopada nas syndrom „braku pomysłu”. Przygotowaliśmy więc listę gadżetów dla graczy, która może pomóc w wyborze prezentu dla mężczyzny, choć pamiętajmy, że nie tylko panowie lubią gry. Nic nie stoi też na przeszkodzie, aby samemu sprawić sobie przyjemność ciekawym gadżetem, nawiązującym do ulubionych gier. Nasze propozycje są na każdą kieszeń, znajdziecie wśród nich przedmioty z różnych przedziałów cenowych, w tym tanie gadżety na prezent. Zapraszam do Top 10 gadżetów dla gracza na prezent dla mężczyzny i nie tylko.

Szymon Starnawski /Polska Press