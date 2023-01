Tokyo Auto Salon 2023. Takich aut nie zobaczysz w Polsce!

Kiedy zapytamy przeciętną osobę, o skojarzenia z Japonią często w odpowiedzi usłyszymy o zaawansowaniu technologicznym, superszybkiej kolei czy też o sushi. Gdy pomyślimy o motoryzacji, to pierwsze co zapewne przyjdzie nam do głowy to konkretne marki wywodzące się z tego kraju, które cechuje wysoka niezawodność produkowanych samochodów. Jest jednak jedna rzecz, z której ten kraj jest wyjątkowo znany pośród entuzjastów motoryzacji – modyfikowanie samochodów.

Paweł Powroźnik