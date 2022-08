To przyszłość technologii militarnej? Tak prezentują się najnowocześniejsze czołgi na świecie. Czy będą na usługach polskiej armii?

Ludzie nie są niestety z natury pokojowi, o czym świadczy bogata w wojny i spory historia ludzkości. Zdecydowanie nie jest to cecha pozytywna, jednak w ogólnym rozrachunku to, gdzie obecnie się teraz pod względem rozwoju znajdujemy, zawdzięczamy właśnie głównie wojnom. Od zawsze trudno było bowiem o dziedzinę, która cieszyłaby się większą uwagą, a także nakładem wysiłków i finansów, niż przemysł zbrojeniowy.

Jednocześnie, wiele z badanych i opracowanych w jej ramach rozwiązań było potem implementowanych do innych dziedzin życia i w efekcie prowadziło to do systematycznego postępu. Dotyczy to m.in. technologii służących do komunikacji, medycyny udoskonalanej jeszcze sukcesywnej w obliczach konfliktów, czy też opracowywania nowych materiałów, które poza zastosowaniem militarnym były wprowadzane także m.in. do przemysłu budowlanego oraz tekstylnego.