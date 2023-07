To polskie miasto ma... własny język! Wyjątkowe miejsce, które warto zwiedzić podczas podróży po kraju

Wilamowice – miasto w Polsce, które ma... własny język

Kościół Przenajświętszej Trójcy został wzniesiony ok. 1300 roku. Robert Wygoda / iStock / Getty Images Plus

Na terenie województwa śląskiego mieści się jedno z najciekawszych miast w Polsce. Choć niewielkie, nie brak w nim historycznego i kulturalnego bogactwa. „Żywym" dowodem na jego istnienie jest mowa, której nie zrozumieją inni Polacy – część mieszkańców Wilamowic posługuje się zupełnie odrębnym językiem wilamowskim. Do czasów II wojny światowej był on powszechnie znany na tych terenach. Okres powojenny nie sprzyjał nauczaniu młodszego pokolenia regionalnej mowy, co poskutkowało jej niemalże całkowitym wymarciem. Na szczęście, obecnie podejmowane są próby rewitalizacji dialektu – uczniowie mogą uczyć się go także w szkołach.

CC BY-SA 4.0



Już na samym początku turyści mogą zobaczyć, jak ważna dla mieszkańców miasta jest ich mowa. Wikipedia.org / Kamil Czaiński / CC BY-SA 4.0

Wilamowianie są dumni ze swojej wyjątkowości, co podkreślają już na samym wjeździe do miasta. Na tablicy usytuowanej przy drodze widnieją zwroty powitalne napisane w dwóch językach – polskim i wilamowskim. Podobnie jest także w przypadku innych oznaczeń. Skąd wziął się ten oryginalny język? Chociaż mieszkańcy wskazują na mieszankę korzeni flamandzkich czy szkockich, w rzeczywistości wilamowski najwięcej łączy ze wschodniośrodkowymi dialektami niemieckimi. Zainteresowanym poznaniem tego języka polecamy zapoznanie się z twórczością Floriana Biesika.