To nie o liczbę lat chodzi w życiu, tylko o ilość życia w tych latach – mówi Ewa Klimaszewska, emerytka, podróżniczka i autorka bloga

Ewa Klimaszewska z Supraśla, odwiedziła już 26 krajów na kilku kontynentach. Na Kubie tańczyła salsę, w Acapulco nurkowała w Pacyfiku, zdobywała szczyty Alp i zaglądała w głąb wulkanu Etna. Nie przeszkodził jej ani nowotwór, ani pandemia.

To nie o liczbę lat chodzi w życiu, tylko o ilość życia w tych latach – mówi Ewa Klimaszewska z Supraśla, emerytka, podróżniczka i autorka bloga "Naprzeciw Szczęściu" Naprzeciw Szczęściu – brzmi jak drogowskaz. Skąd pomysł, by tak nazwać bloga?

Nie próbuję zdefiniować szczęścia, chcę jedynie określić, co sprawia, że czuję się szczęśliwa. Jestem przekonana, że okres dziecięctwa ma wielki wpływ na nasze życie. To na tym właśnie etapie rozwoju ważą się nasze losy. Tak więc wrócę do pojęcia mojego szczęścia, które na różnych etapach mego życia miało inną definicję. Teraz, kiedy nikt mnie nie potrzebuje, a przynajmniej tak mi się wydaje, mogę na miarę moich własnych, skromnych środków i przy wsparciu finansowym męża poznawać świat, ten, który kiedyś był dla mnie wielką zagadką i tajemnicą. Podróże to moja definicja szczęścia i moja pozytywna energia, której potrzebuję do walki z szarą codziennością, do zmagania się z własnymi ułomnościami. Na szczęście nie jesteśmy wszyscy tacy sami. Bo jak śpiewa Natalia Kukulska: Jeden lubi spać, drugi lubi jeść, jeden mówi „pa”, drugi woła „cześć”. Jeden czyta wciąż, drugi w piłkę gra, każdy lubi coś, a co lubię ja? Ja kocham podróże i spotkania z przyrodą. Kiedy tylko coś zaczyna mnie boleć, pakuję walizkę i wyjeżdżam.

W ilu krajach świata byłaś?

Zaskoczyłaś mnie tym pytaniem! Policzmy, myślę, że w 26. Najbardziej lubię podróżować po Europie, poznawać jej historię, kulturę, tradycje, zwyczaje, obcować z przyrodą. Basen Morza Śródziemnego to istny raj dla podróżników i turystów. Poznaję coraz więcej wysp rozsianych po Morzu Śródziemnym. Zwiedziłam ich kilkanaście na morzach: Tyrreńskim, Jońskim, Egejskim, Balearskim, Liguryjskim, Adriatyckim, Sycylijskim, Cypryjskim, Lewantyjskim…

Na Kubie tańczyłaś salsę, w Acapulco nurkowałaś w Pacyfiku, zdobywałaś szczyty Alp i zaglądałaś w głąb wulkanu Etna. Która z wypraw była dla ciebie tą najbardziej niezwykłą?

Poznanie drzemiącej tajemnicy Etny było moim marzeniem. Moje emocje sięgały zenitu, kiedy – lecąc samolotem – po raz pierwszy ujrzałam wierzchołek wulkanu. Następnego dnia czekała mnie wyprawa na ten rozległy górotwór z 270 bocznymi kraterami liczący 3340 metrów wysokości. Wreszcie na własne oczy zobaczyłam mityczną Ziemię Ognia i jej gorące serce, kuźnię boga ognia Wulkana i siedzibę Cyklopów. Od tego czasu, moja fascynacja wulkanami rosła. A Kuba? No cóż, to wyjątkowy twór boski, latami zniekształcany przez genialnego dyktatora El Comandante en Jefe - Fidela Kastro i jego brata Raula. Legenda Che Guevary też wciąż tam żyje, a Kubańczycy – mimo biedy – generują specyficzne rytmy na swoich gitarach, kontrabasach, bongosach, clavesach i grzechotkach zapraszając do tańca ciekawskich turystów. Mawiają, że ich życie jest znośne dzięki tańcowi, muzyce i miłości. Zarażają swoim entuzjazmem i energią. Powiedzenie: wszyscy tańczą albo nikt nie tańczy jest na Kubie prawdziwe jak nigdzie indziej, a salsę jak tańczyć to tylko na Kubie!

Na swoim blogu – obok egzotycznych wypraw po różnych kontynentach – opisujesz też wycieczki do Knyszyna, Ciechanowca, Brańska. Zwiedzanie Podlasia może dać takie same emocje co zwiedzanie Paryża czy Aten?

Każda podróż jest emocjonująca i każda inna. Zanim ruszyłam na zagraniczne wyprawy, poznawałam własne podwórko. Historyczna kraina Podlasia obejmuje też tereny, które nie wchodzą w skład obecnego województwa podlaskiego. Najciekawsze miejscowości, z bogatą historią, rozsiane po całym regionie, poznaję od kilku lat. Te najbliżej mnie odwiedzam często, organizując jednodniowe wycieczki, do tych dalszych wybieram się na dłużej. Zafascynowało mnie Podlasie obejmujące tereny pomiędzy Białymstokiem a Lublinem, leżące wzdłuż granicy polsko-białoruskiej i to w dolinie Bugu. Bardzo bliska jest mi też Francja. To było pierwsze państwo zza „żelaznej kurtyny”, do którego mogłam wyjechać. Dopiero tam zaczęłam poznawać kulturę zachodu, która wcześniej była mi zupełnie obca. Fascynuje mnie też starożytna Grecja, której kiedyś „liznęłam” w szkole, a teraz mamy ją na wyciągnięcie ręki. Niesamowite. Zdradzę, że jeszcze marzy mi się Floryda...