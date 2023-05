To naturalny antydepresant. Niebieska herbata odmładza, wspomaga odchudzanie i pamięć. Wypróbuj lecznicze właściwości naparu z klitorii

Czym jest niebieska herbata i jak smakuje?

Niebieska herbata (ang. blue butterfly pea tea) to właściwie herbatka z rośliny o nazwie klitoria ternateńska (łac. Clitoria ternatea), nazywanej również groszkiem motylkowym (stąd jej angielska nazwa). Jest to gatunek tropikalnej rośliny należący do rodziny bobowatych, motylkowatych (Fabaceae). Klitoria pochodzi z Azji, ale występuje również w Afryce, Australii i obu Amerykach. Jest ona byliną, czyli rośliną wieloletnią, a wyróżniają ją kwiaty o wyrazistej niebieskiej barwie. Dlatego roślina w klimacie tropikalnym jest wykorzystywana jako ozdobna.

Kwiaty klitorii ternateńskiej po wysuszeniu i zaparzeniu dają charakterystyczny turkusowo-błękitny napar, natomiast po zmianie pH na kwasowe np. poprzez dodanie kilku kropli soku z cytryny, herbata nabiera różowo-fioletowej barwy. Kolor kwiatów jest tak intensywny, że w krajach azjatyckich stosuje się je również do barwienia potraw, napojów, a nawet tkanin. Niebieska herbata ma delikatny smak, który określany jest jako połączenie smaku herbaty zielonej i czerwonej, lekko ziemisty i drzewny.