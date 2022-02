Tłusty czwartek: Burger w pączku, czyli pączkoburger. Ekspert dzieli się przepisem na niezwykłe danie

Tomasz Mędrek od kilku lat gotuje wyłącznie wegańsko, chociaż jego kulinarna pasja trwa od dawna. Swoimi działaniami dzieli się na także na swoim profilu na Instagramie. Gdy przeszedł na weganizm, zatęsknił za spektakularnymi, popularnymi daniami typu streetfood. Wcześniej jadł je najchętniej, a okoliczności zmusiły go do tworzenia wegańskich odpowiedników. W polskich restauracjach widział w menu pączka na wytrawnie. Według niego to także nowoczesny hołd dla protoplasty dzisiejszych, słodkich pączków.

Tłusty czwartek – dodatki do burgerów w pączku

Czerstwe pączki – przepis na pączkoburgera

„Jeżeli już "udało nam się" przetrzymać pączka na tyle by stał się czerstwy, to pączkoburger jest idealnym sposobem, by go odświeżyć. Tostowanie na maśle nada mu ponownie wigoru, a sosy nawilżą całość” – zdradza sposób na odświeżenie ciasta.

Wegański burger w pączku (dwie porcje)

Składniki:

dwa większe pączki – jeden o wielkości około 80-90 g

dwa zamienniki burgera w wersji roślinnej

jeden banan

łyżka masła orzechowego

1/2 łyżeczki miso

cztery plastry wędzonego tempeha lub yuby w bekonowym stylu

1/2 łyżki neutralnego oleju

dwie łyżki dżemu/konfitury z czarnej porzeczki

łyżeczka gochujang (lub łyżka ostrego sosu)

25 g cukru pudru

dwie łyżki soku z cytryny

Wykonanie:

1. Banana obieramy, smarujemy masłem orzechowym, układamy w naczyniu żaroodpornym.

2. Wkładamy do piekarnika nagrzanego do 200°C na 15-20 minut.

3. Wyciągamy i ugniatamy (widelec lub tłuczek do ziemniaków) na prawie gładką masę. Czekamy aż się przestudzi.

4. Tempeh układamy na patelni ze skromną ilością oleju i smażymy aż się zrumieni.

5. Usmażony tempeh odkładamy na ręcznik papierowy do odsączenia.

6. Na tym samym tłuszczu układamy burgera i smażymy go według receptury producenta.

7. Po wystudzeniu masy bananowo-orzechowej wkręcamy do niej, za pomocą rózgi, pastę miso.

8. Przygotowujemy lukier: rózgą mieszamy cukier puder, sok z cytryny i gochujang do uzyskania gładkiej, lekko lejącej masy.

9. Pączka przecinamy wzdłuż na pół.

10.Na dole układamy puree z banana i masła orzechowego z miso.

11. Kolejno układamy zamiennik burgera.

12. Na to wędzony, podsmażony tempeh, dżem porzeczkowy i korona pączka.

13. Całość polewamy pikantnym lukrem.