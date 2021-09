Tlenek etylenu w produktach wycofanych przez GIS. Po co stosuje się szkodliwy gaz i jaki jest jego wpływ na zdrowie?

Tlenek etylenu, inaczej oksiran, EtO lub ETO, to najprostszy związek epoksydowy o wzorze C2H4O. Jest eterem o pierścieniowej budowie cząsteczki i związkiem niezwykle lotnym i reaktywnym, a więc łatwopalnym. W temperaturze pokojowej występuje w postaci bezbarwnego gazu o lekko mdłym zapachu.

Tlenek etylenu ma działanie znieczulające, ale także podrażniające, rakotwórcze i mutagenne, czyli zmieniające materiał genetyczny. Wywiera negatywny wpływ na rozrodczość. Zgodnie z rozporządzeniem WE nr 1272/2008 jest klasyfikowany jako substancja działająca mutagennie na komórki rozrodcze kategorii 1B.

Wykorzystanie ETO w przemyśle obejmuje produkcję detergentów, rozpuszczalników, tworzyw sztucznych czy substancji dodatkowych m.in. w chemii gospodarczej i kosmetykach, takich jak polisorbat 20 czy glikol polietylenowy (PEG). Ten z kolei służy do produkcji płynu do chłodnic, poliestru i tworzywa PET, używanego do wytwarzania butelek do napojów.