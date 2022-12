TikTokerka zdradziła trik stylistek. Zobacz, jak łączyć ze sobą kolory i wyglądać obłędnie w każdym wieku. Poznaj ważne zasady

Łączenie kolorów ubrań to trudne wyzwanie i nie każda kobieta umie się w tym odnaleźć. Źle skomponowane stylizacje to gwarantowana wpadka modowa.

Moda dla puszystych to nie tylko workowate ubrania i niezbyt dopasowane kroje, które mają za zadanie ukryć dużą sylwetkę. Współczesna moda plus size stawia na eleganckie ubrania, które podkreślą to,…

Jakie zestawienia kolorystyczne wyglądają stylowo?

6 COLOR COMBINATIONS THAT LOOK EXPENSIVE

Masz mnóstwo drogich ubrań, kupionych w luksusowych butikach i gdy je zakładasz na siebie, to jednak coś ci nie pasuje? Powodem tego może być złe zestawienie kolorystyczne. Poznaj tajemną wiedzę stylistek, a nie będziesz już przepłacać za ubrania. Mary-Louise to Tiktokerka działająca pod nazwą @tatianatretyak.brand, która na swoim profilu w mediach społecznościowych prezentuje się jako kobieta z klasą, pełna szyku i elegancji. Jej stylizacje imponują, a ona sama wygląda, jakby wydała mnóstwo pieniędzy na te ubrania. Czy rzeczywiście tak jest? Nie. TikTokerka podzieliła się ze swoimi obserwatorami tajemnicą stylistek. Wystarczy odpowiednio połączyć ze sobą kolory ubrań . Wówczas każda część garderoby będzie wyglądała na drogą i luksusową.

Jak łączyć kolory ubrań? Zasada złotej trójki

Koło barw pomoże ci dobrać i zestawić ze sobą ubrania

Co to jest koło barw? Przydatne jest również podczas wystroju wnętrz, stylizacji paznokci, ale także doborze ubrań. To świetna ściąga dla tych pań, które mają problem z wyborem codziennych ubrań i zestawieniem ich z innymi kolorami. Korzystanie z koła barw jest proste. Do wyboru masz kilka możliwości.