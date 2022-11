The Sims 4 - przez błąd gra jest pełna złośliwych simów. EA walczy z zabawnym problemem

Fani serii The Sims czekają obecnie na kolejną, pełnoprawną odsłonę cyklu. EA jednak wciąż rozwija The Sims 4, która jest teraz produkcją darmową. W ramach jednej z ostatnich aktualizacji wkradł się jednak do gry zabawny błąd, przez który simy zrobiły się złośliwe. Gracze nie mają na to wpływu, a twórcy walczą z problemem. Sprawdźcie szczegóły.

Gdy gra The Sims wchodziła na rynek, nikt nie wróżył jej tak spektakularnego sukcesu, jaki ostatecznie osiągnęła. Obecnie popularność serii nikogo już jednak nie dziwi, a fani oczekują właśnie na zapowiedziane The Sims 5. W czasie tego oczekiwania poprzednia i właściwie obecna odsłona serii przeszła na system free to play. To znaczy, że od niedawna The Sims 4 jest produkcją darmową, ale wciąż rozwijana przez twórców i właścicieli marki – Electronic Arts.

Nowa aktualizacja wprowadziła wredne simy

W ramach jednej z ostatnich aktualizacji, przy okazji poprawek i wprowadzania dodatkowej zawartości, wkradł się błąd. Nie jest on poważny, przynajmniej dla większości, za to dość zabawny. Tworząc bowiem swojego sima w wirtualnym świecie The Sims 4, gracze decydują o tym, jakie cechy będzie on posiadał i rozwijają je w trakcie rozgrywki. Od tego zależy natomiast ich zachowanie w stosunku do innych simów w grze.