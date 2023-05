The Lord of the Rings: Gollum - premiera już dziś. Sprawdź najważniejsze informacje o grze. Jesteś Gollumem czy Smeagolem?

Już dziś premiera The Lord of the Rings: Gollum. Gra wyciekła dzień wcześniej - co mówią o niej gracze?

Uniwersum Władcy Pierścieni J.R.R. Tolkiena jest niezwykle popularnie i doczekało się kilku mniej lub bardziej udanych gier. 25 maja 2023 ma premierę nowa gra od Daedalic Entertainment - The Lord of the Rings: Gollum. Zapowiadało się ciekawie, a jak wyszło? Sprawdź, co wiadomo o produkcji.

Władca Pierścieni to jedna z najznakomitszych sag w gatunku fantasy, jak i w historii całej literatury. Jaj autor, J.R.R. Tolkien stworzył wciągającą, pełną przygód i świetnych bohaterów historię, przekazująca uniwersalne wartości i zachwycającą bogactwem świata. Trylogia oraz jej prequel - Hobbit, są osadzone w barwnym i niezwykle złożonym uniwersum, a jej twórca sam wymyślił na jej potrzeby cały język (elficki), co jest absolutnym fenomenem. Mając więcej szczęścia niż większość dzieł, Władca Pierścieni pod względem ekranizacji również trafił w odpowiednie ręce, a Peter Jackson zaserwował nam wprost niezwykłą adaptację i świetną trylogię filmową generalnie. Nie od dziś wiadomo, że media lubią się przenikać, więc powstawanie gier w uniwersum Władcy Pierścieni nie jest zaskoczeniem. Choć nie wszystkie z gamingowych adaptacji pomysłów Tolkiena były udane, to nadchodzą kolejne, które mają potencjał dołączyć do tego chlubnego grona. Należy do nich m.in. tajemniczy tytuł w świecie Władcy Pierścieni od Weta Workshop.

Dziś z kolei premierę ma The Lord of the Rings: Gollum. Co wiadomo o tej produkcji?

The Lord of the Rings: Gollum

The Lord of the Rings: Gollum został stworzony przez studio Daedalic Entertainment i jest przygodową grą akcji w perspektywie trzeciej osoby. Jak sama nazwa wskazuje, w produkcji wcielamy się w doskonale znaną z Władcy Pierścieni postać, czyli Smeagola/Golluma. Bohater ten pośród poszczególnych umiejętności, wyspecjalizowany jest głównie we wspinaczce i elementach zręcznościowych. Dlatego gra jest z założenia skradanką, bowiem choć Gollum posiada pewne umiejętności walki, to nie jest w nich specjalistą.

W związku z powyższym, najbezpieczniejszym wyjściem podczas eksploracji wielopoziomowych obszarów (można się wspinać i schodzić do podziemi) będzie przekradanie się niezauważonym obok przeciwników. Z mechaniką gry związana jest także dwoista osobowość naszego specyficznego protagonisty.

Fabuła gry

Trzeba przyznać, że Smeagol jest dość zaskakującym, a jednocześnie potencjalnie wdzięcznym tematem na produkcję gamingową. Z oczywistych względów w The Lord of the Rings: Gollum poznajemy jego przygody, które mają miejsce przed wydarzeniami z trylogii Tolkiena, ale już po zakończeniu historii znanej z Hobbita. Tak więc Gollum po stracie pierścienia, w którego posiadanie wszedł Bilbo, wyrusza na poszukiwania swojego „skarbu”, a po drodze trafia do Mordoru.

Twórcy gry podkreślają, iż pod każdym względem starali się trzymać w produkcji oryginalnego kanonu, więc fani twórczości Tolkiena i Jacksona powinni być w tej kwestii usatysfakcjonowani.

Jesteś Smeagolem czy Gollumem?

Jak wiadomo, jedną z najbardziej charakterystycznych dla bohatera nadchodzącej produkcji cech, jest rozdwojenie jaźni. Dlatego też podczas rozgrywki będziemy mamy zarówno do czynienia z Smeagolem, jak i Gollumem. Jednak to od nas zależeć będzie, z którym z nich częściej.

Podczas The Lord of the Rings: Gollum w określonych momentach musimy podejmować decyzje, dotyczące dalszych poczynań naszego protagonisty. Co ciekawe, podpowiedzi sugerujących wybór konkretnego rozwiązania udzielają nam obie osobowości. To, z jaką częstotliwością będziemy przychylać się do sugestii Golluma lub Smeagola, wpłynie na to, który z nich w miarę upływu czasu będzie ujawniał się częściej i tym samym dominował. Jak wspomniałam, będzie to miało wpływ także na mechanikę gry, ponieważ poszczególne osobowości mają właśnie, dodatkowe umiejętności wykorzystywane podczas gry. Ciekawym zabiegiem jest gameplay The Lord of the Rings: Gollum oparty na rozdwojeniu jaźni protagonisty gry. W zależności od naszych wyborów Smeagol lub Gollum będą ujawniali się częściej, a każdy ma unikalne zdolności. Daedalic Entertainment/materiały prasowe

Postacie w The Lord of the Rings: Gollum

Za pośrednictwem mediów społecznościowych twórcy The Lord of the Rings: Gollum ujawnili także kilka postaci pobocznych, które pojawią się w grze. Nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie fakt, iż kilka z nich jest doskonale znanych fanom twórczości Tolkiena oraz ekranizacji jego dzieł.

Premiera The Lord of the Rings: Gollum już 25 maja 2023

Studio Daedalic Entertainment i NACON (wydawca gry) ujawnili dość wcześnie datę premiery The Lord of the Rings: Gollum i gra miała zadebiutować 1 września 2022 roku. Niestety, informacje te były przedwczesne i deweloper się z tego terminu dość szybko wycofał. Twórcy ogłosili bowiem, iż potrzebują więcej czasu na dopracowanie tytułu, przy czym długo musieliśmy czekać na nową datę debiutu gry.

Teraz jednak ciekawość oczekujących może zostać zaspokojona, ponieważ najnowsza produkcja z uniwersum Władcy Pierścieni zadebiutowała już na rynku. premiera The Lord of the Rings: Gollum 25 maja 2023 roku już nadeszła, a gra ukazała się na platformy:

PC

PS4

PS5

Xbox One

Xbox Series X/S W nieco późniejszym terminie pojawić się ma także The Lord of the Rings: Gollum w wersji na konsole Nintendo Switch.

The Lord of the Rings: Gollum wyciekł do sieci!

To chyba najgorsze, co może spotkać twórców gry na dzień przed jej premierą. Rozszerzony gameplay z The Lord of the Rings: Gollum wyciekł bowiem do sieci około dobę przed debiutem tytułu wbrew woli dewelopera. Choć zazwyczaj to sami twórcy udostępniają już wcześniej materiały z rozgrywki swych dzieł, to tym razem tak się nie stało i chyba wiadomo dlaczego. Materiał już zniknął z serwisu YouTube, ale osoby, które go oglądały, chętnie się na ten temat wypowiadają. Co gorsza, dominują opinie, że pod względem rozgrywki The Lord of the Rings: Gollum prezentuje się wręcz fatalnie i wygląda jak gra robiona „przez weekend", a już na pewno nie jak tytuł robiony przez dewelopera z jakimkolwiek doświadczeniem. Tuż przed premierą wyciekł gameplay The Lord of the Rings: Gollum i komentarze osób, które się z nim zapoznały, nie są przychylne. Daedalic Entertainment/materiały prasowe Niestety, o ile poglądy na temat atrakcyjności samego tematu, czyli możliwości wcielenia się w Golluma są podzielone, to w kwestii słabej prezencji samej gry niemal wszyscy komentujący są zgodni. Warto pamiętać jednak o tym, że nie zawsze trzeba słuchać „głosu większości" i nic nie stoi na przeszkodzie, aby samemu zweryfikować stan faktyczny The Lord of the Rings: Gollum, tylko czy warto? Zdecydujcie sami, gra jest już dostępna.

