The Last of Us - pokazano pierwszy fragment serialu. Fani będą zachwyceni? Zobacz prezentacją HBO

Serial The Last of Us może być tym, czego chcą fani gry.

HBO zaprezentowało materiał ukazujący nowe produkcje stacji. Wśród nich znalazł się także fragment serialu The Last of Us na podstawie przebojowej gry ekskluzywnej Sony. Czy fani oryginału mają powody do zadowolenia? Sprawdźcie.

Gdy pojawia się informacja o ekranizacji słynnej książki czy gry, zawsze rozpala ona emocje fanów danego dzieła. Tak też było w momencie, gdy ujawniono powstawanie serialu The Last of Us na podstawie jednej z najpopularniejszych gier ekskluzywnych na konsole PlayStation od Sony. Gra już w dniu premiery okazała się przebojem nie tylko znakomicie się sprzedając, ale i zbierając bardzo dobre recenzje zarówno fanów, jak i samych recenzentów. Czy tak będzie również w przypadku serialu?

HBO prezentuje The Last of Us